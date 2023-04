Il segreto del Napoli di Spalletti: lo ha svelato De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis al Coni ha parlato del nuovo corso della società e della squadra del Napoli affidata a Luciano Spalletti.

Il Napoli durante l’estate del 2022 ha effettuato una profonda rivoluzione, dando l’addio a grandi calciatori: Ospina, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, tra gli altri. Sembrava la fine di un ciclo di alto livello, un ridimensionamento completo anche in virtù del taglio degli stipendi. Invece dal punto di vista dei risultati è arrivato un miglioramento.

Lo scudetto non è ancora vinto, ma ci sono 16 punti di vantaggio a 16 giornate dalla fine. Inoltre in Champions League il Napoli è approdato per la prima volta nella storia ai quarti di finale, ed ha la possibilità di giocarsi l’accesso alle semifinali nel doppio confronto con il Milan.

“Siamo riusciti a fare bene il mercato, non abbiamo avuto alcuna difficoltà a levare le pecore nere” ha detto De Laurentiis al Coni. Secondo quanto scrive Il Mattino questa frase può sintetizza il pensiero di De Laurentiis ed il segreto della nuova squadra di Luciano Spalletti. Il presidente del Napoli di recente è tornato alla ribalta con le dichiarazioni, rispetto ad un inizio di stagione che lo aveva visto più defilato in termini di visibilità mediatica.