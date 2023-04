Napoli a Lecce: via con i cambia: Spalletti si gioca il Jack Raspadori

Giacomo Raspadori titolare nella formazione del Napoli che oggi alle ore 19.00 sfida il Lecce, turnover per Luciano Spalletti.

Arrivano ulteriori conferme della presenza di Raspadori dal primo minuto contro il Lecce. La decisione era già nell’aria da un po’ di tempo, anche perché pure quando non ha giocato Osimhen in passato, la prima scelta come sostituto è stato quasi sempre l’ex Sassuolo. Ora Raspadori è rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori 41 giorni, ed è pronto a tornare di nuovo a dare spettacolo in campo.

Napoli-Lecce: la probabile formazione con Raspadori titolare

“Spalletti si gioca il Jack. L’idea venuta fuori ieri, nel corso della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è che oggi a Lecce a guidare l’attacco sarà Raspadori: lui nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Il signor Luciano lo ha visto bene nel quarto d’ora giocato con il Milan dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare cinque partite di campionato, due di Champions e le due di qualificazione a Euro 2024 con la Nazionale, e lo ha anche detto: un indizio, evidentemente” scrive Corriere dello Sport.

Turnover Spalletti

Ma nella formazione del Napoli che sfida il Lecce, oltre a Raspadori ci saranno anche altri cambi. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che ci sarà qualche cambio, lo aveva accennato già prima della sfida con il Milan, che il turnover sarebbe stato applicato a ridosso della Champions League, oramai ci siamo.

Bereszinsky ed Olivera ritornano tra i convocati ma solo per la panchina. Mentre Elmas viaggia verso un posto da titolare al posto di Zielinski, così come Juan Jesus al posto di Kim. Attenti a Ndombele che può prendere il posto di Anguissa.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.