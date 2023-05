Gigi D’Alessio: “Festa scudetto, non si è capito più nulla. Vi racconto una cosa assurda”

Gigi D’Alessio Rivela Cambiamenti nei Piani per la Festa Scudetto del Napoli: Dettagli dell’Evento del 4 Giugno”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’attesa per l’ultima partita di campionato del Napoli è alta, così come l’entusiasmo per la celebrazione dello scudetto che seguirà. Tuttavia, come rivelato dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis, i piani per le celebrazioni sono cambiati.

La festa per lo scudetto del Napoli si svolgerà esclusivamente allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante fossero previsti maxi-schermi in tutta la città, tra cui Piazza del Plebiscito, l’idea di allestire diversi palchi è stata accantonata. A confermare questa notizia è Gigi D’Alessio, noto cantante napoletano, che stava preparando una grande festa per la città con la partecipazione di vari artisti locali.

“Stavo mettendo in piedi una festa per Napoli con tutti gli artisti partenopei. Il palco era già disponibile, ma poi ci sono stati dei cambiamenti: Aurelio è unico. Volevo intitolare la festa del 4 giugno ‘Tutti i napoletani’, invitare i cantanti partenopei, con ingresso gratuito, sarebbe stata una festa,” ha rivelato D’Alessio.

Tuttavia, nonostante i suoi piani e le numerose riunioni in Prefettura, il progetto è stato accantonato. “Ad un certo punto non si è capito più nulla,” ha spiegato D’Alessio a Radio Marte. Il cantante, che sarà presente allo Stadio Maradona per la festa dopo la partita contro la Sampdoria, ha continuato: “Ho detto ad Aurelio che ero pronto a dargli il mio palco, avrebbe dovuto solo pagare le maestranze. Avevo già invitato 15 cantanti, avevo già parlato con loro, ma non ho avuto, per ora, nessuna autorizzazione. Una cosa assurda”

Nonostante il cambiamento dei piani, l’atmosfera a Napoli rimane elettrica in vista della festa scudetto. Con la squadra pronta a celebrare il suo trionfo nella Serie A, i tifosi sono ansiosi di unirsi alle celebrazioni, anche se in modo diverso da quello inizialmente previsto. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulle celebrazioni, possiamo solo immaginare l’entusiasmo che pervaderà la città nei giorni a venire.