Ghoulam: “Milan tremerà appena comincia l’inno Champions. Ecco cosa farà Spalletti”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida Champions tra Napoli e Milan.

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista della partita di Champions League tra il Napoli e il Milan. Ghoulam ha parlato delle sensazioni che si provano prima di una partita importante come questa, affermando che la pressione inizia a salire già dal momento in cui si arriva allo stadio e che la squadra è molto carica per questa sfida.

“C’è sempre grande silenzio quando partiamo dall’hotel. Arrivando allo stadio, invece, vediamo l’eccitazione crescente dei tifosi e da quel momento inizia a salire la pressione e iniziamo a essere veramente eccitati dalla voglia di andare in campo. E non vediamo l’ora che la sfida inizi“.

Il giocatore ha poi parlato dei singoli calciatori, definendo Ismael Bennacer come un giocatore fortissimo e molto calmo fuori dal campo, ma che vuole mordere il pallone quando è in gioco. Ha poi elogiato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, descrivendolo come un allenatore molto forte nel motivare i suoi ragazzi, che cerca spunti anche in altri sport come la pallavolo per stimolare la squadra.

“Spalletti è seduto davanti al pullman e parla poco. Non appena arriva allo stadio inizia a muoversi e inizia a gridare, e dà una spinta alla squadra. Sa che questa è una partita fondamentale e devono vincere oggi. Mister Luciano è molto forte quando deve caricare i suoi ragazzi. Prende spunti con frasi da altri sport come la pallavolo. Si interessa allo sport in generale e non solo al calcio. Studia tantissimo come solo i grandi allenatori fanno”.

Ghoulam ha anche parlato dei giocatori del Milan, definendo Theo Hernandez e Mario Rui i migliori terzini del campionato, mentre Diaz e Leao sono molto diversi tra loro. Ha inoltre sottolineato la forza e la velocità di Leao, avvertendo il Napoli di stare attento a quella parte.

Infine, il giocatore ha parlato del pubblico del Napoli, definendolo come l’uomo in più che darà una grossa mano alla squadra. Ha anche affermato che quando si sente l’urlo “Champions” dallo stadio, fa tremare i giocatori avversari e dà una spinta ai giocatori di casa.

“Il pubblico del Maradona, sarà l’uomo in più, daranno una grossa mano alla squadra perché è un traguardo molto difficile per il Napoli. Per il Milan quali rischi? Quando c’è l’urlo Champions a Napoli , si sente anche da lontano dallo stadio, è un grido che fa tremare i giocatori avversari e dà la spinta ai giocatori di casa“.