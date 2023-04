Rossi sfida una tv lombarda: “Napoli-Milan, ecco il risultato esatto”

Gianluca Rossi sfida una tv lombarda: il suo pronostico su Napoli-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champiosn League.

Il giornalista Gianluca Rossi, noto per essere un appassionato tifoso dell’Inter, ha rilasciato un pronostico sulla partita tra Napoli e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il match si preannuncia equilibrato, visto che i rossoneri hanno vinto di misura il primo confronto. Tuttavia, i partenopei proveranno a ribaltare lo svantaggio nello scontro diretto in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Gianluca Rossi, ospite della emittente lombarda Top Calcio 24, ha espresso la sua opinione sul possibile esito della partita: “Prevedo una vittoria del Napoli con il punteggio di 2-0. Questo risultato qualificherebbe i ragazzi di Luciano Spalletti per le semifinali di Champions League“. Le parole del giornalista non sono piaciute agli altri opinionisti presenti in studio, che sono notoriamente tifosi del Milan.

Il pronostico di Gianluca Rossi ha suscitato l’interesse dei tifosi del Napoli, che sperano che il risultato si avveri. Per tutti gli appassionati di calcio, l’appuntamento è fissato per il match, che si preannuncia molto avvincente.

@napolipiu.com Napoli-Milan Champions League tifosi allo stadio Diego Armando Maradona. La marea di tifosi del Napoli verso piazzale tecchio. ♬ suono originale – napolipiu.com