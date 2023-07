GAZZETTA – “Spalletti voglia matta”. Ritorno in panchina già dal prossimo gennaio?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma in prima pagina sulla voglia di Luciano Spalletti di tornare in panchina.

Nell’ultima edizione, la Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina a Luciano Spalletti, il celebre allenatore di calcio che ha riportato il tanto ambito Scudetto a Napoli dopo 33 anni. Il titolo “Spalletti voglia matta” riassume l’attuale situazione riguardante il futuro del professionista.

L’ex allenatore del Napoli ha dichiarato di non aver ricevuto offerte per un nuovo incarico, ma non è intenzionato ad accettare un anno sabbatico. Anzi, non esclude la possibilità di tornare a guidare una squadra già a partire dal prossimo gennaio.

Il quotidiano sportivo, inoltre, riporta un altro importante titolo: “Thuram, pronto a seguire le orme di Lukaku all’Inter”. Marcus Thuram, figlio del leggendario Lilian Thuram, è pronto ad assumere il ruolo di Romelu Lukaku, il quale ha deciso di lasciare l’Inter, e unirsi al capitano Lautaro Martinez.

Di seguito la prima pagine della Gazzetta: