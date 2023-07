Donnarumma shock: rapinato e legato in casa insieme alla compagna

Il portiere italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, è stato vittima di una spaventosa rapina a Parigi insieme alla sua compagna.

PARIGI (Francia) – Momenti di terrore per Gianluigi Donnarumma, il portiere del PSG, e la sua compagna Alessia Elefante, dopo essere stati vittime di un vero e proprio incubo all’interno della loro abitazione nel 8° arrondissement di Parigi. Il brutale episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e ha suscitato grande preoccupazione.

Secondo quanto riportato dall’agenzia AFP e dal sito Actu 17, i ladri si sono introdotti nella residenza, cogliendo di sorpresa la coppia. I malviventi hanno immobilizzato e legato sia Donnarumma che la sua fidanzata.

Fortunatamente, la coppia è riuscita a cercare rifugio in un lussuoso hotel poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3.20 del mattino. Il personale dell’hotel ha immediatamente allertato le forze di polizia e si è preso cura della coppia, entrambi sotto shock a causa dell’orribile esperienza. Successivamente, Donnarumma e la sua compagna sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità francesi hanno immediatamente preso in carico l’indagine, con la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese al lavoro per individuare i responsabili di questa violenta rapina. Secondo le prime stime, il danno economico sarebbe intorno ai 500 mila euro.