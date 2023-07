Spalletti: “Lasciare Napoli un dispiacere, ora lasciate lavorare Garcia. 200mln per Osimhen non bastano”

L’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato su diversi temi tra cui il suo addio, Rudi Garcia ed il futuro di Osimhen.

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha recentemente espresso il suo dispiacere per l’addio al club partenopeo durante la cerimonia di consegna del Premio Sportilia. Nel corso dell’evento, ha sottolineato come la sua decisione di dedicare più tempo alla sua famiglia gli abbia causato tristezza nel lasciare una squadra forte come il Napoli, così come un ambiente appassionato del calcio come quello della città.

“La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città”.

Spalletti ha anche voluto elogiare il lavoro svolto dalla società azzurra, sottolineando l’importanza di lasciare lavorare in tranquillità l’attuale allenatore, Rudi Garcia. Qualche parola anche sul futuro e la valutazione di Victor Osimhen.

“La società ha fatto un grandissimo lavoro, ma il consiglio che voglio dare è di lasciare lavorare in pace Garcia. Se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti. De Laurentiis troverà qualcuno disposto a spendere 200 milioni per Osimhen? Non lo so, forse non bastano quei 200 milioni!“.