Gazzetta – Osimhen e l’altra meraviglia, questo Napoli pensa allo scudetto

Gazzetta dello Sport esalta le prestazioni del Napoli, tra i protagonisti c’è sicuramente Victor Osimhen attaccante nigeriano di 21 anni.









Il modo con cui il Napoli ha schiacciato l’Atalanta nel 4-1 al San Paolo ha ‘sconvolto” tutti. Gli azzurri hanno dominato in tutti i settori del campo, chiudendo la pratica in appena 45 minuti di gioco. Non una cosa da poco dato che l’Atalanta nel 2020 non aveva mai perso fuori casa e che si presentava a Napoli con ben 13 gol segnati. Insomma anche se per Costacurta i meriti del Napoli sono inferiori ai demeriti dell’Atalanta, qualcosa di buono Gattuso pare proprio averlo fatto. Gazzetta dello Sport parla di due meraviglie per il Napoli: “Victor Osimhen e Hirving Lozano sono le novità del momento, loro due hanno schiantato la temibile Atalanta, limitandone ogni intenzione. Un insieme di pura tecnica, velocità e di quel tanto di fisicità che non guasta per affrontare le difese avversarie. Eccole le meraviglie di Napoli, quelle sorprese che non ti aspetti e che, invece, scatenano l’immaginazione della gente“.

Con questi due calciatori in campo e l’apporto fondamentale dei vari Mertens, Insigne e Poitano (solo per parlare degli attaccanti) a Napoli si comincia a sognare qualcosa in più: “Dopo il 4-1 rifilato sabato all’Atalanta, da queste parti si riparla nuovamente di scudetto, di squadra capace di poter competere sino alla fine con Juventus, Inter e Milan per il titolo“. Certo non sarà facile continuare su questa scia, ma l’entusiasmo e le idee ci sono.