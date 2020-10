Osimhen e quel gesto bellissimo con Gattuso: è l’uomo in più

Gennaro Gattuso ha voluto fortemente Victor Osimhen e l’attaccante nigeriano lo sta ripagando con delle ottime prestazioni in campo.









Oramai sarà veramente complicato toglierlo dal campo, dato che oramai Victor Osimhen è diventato un cardine del Napoli di Gattuso. Il nigeriano fa segnare dati impressionanti e dopo il primo tempo di Parma, praticamente non è più uscito dal terreno di gioco. Anche Corriere della Sera esalta il nigeriano e scrive: “Lasciare un segno nel tabellino è la priorità per un attaccante, ma Osimhen di gol ne ha fatto soltanto uno. Per ora è il regista-protagonista della rivoluzione partenopea, tanto gli basta per continuare a lavorare e a migliorarsi. L’abbraccio con l’allenatore al termine della sfida con l’Atalanta narra di un sogno che si è realizzato“.

In quell’abbraccio c’è tutto il rapporto tra Gattuso e Osimhen, due che si sono conosciuti e piaciuti quando il Napoli stava portando avanti la trattativa per prendere il giocatore. Il tecnico ha puntato forte sull’attaccante, che ora sta dimostrando il suo valore in campo. “L’attitudine a conquistare lo spazio resta il tratto distintivo di un ragazzo di appena 21 anni che quando corre sorride e che dopo il gol si è precipitato verso la telecamera con una shirt bianca tra le mani: «Stop alle violenze della polizia in Nigeria», messaggio di solidarietà e di impegno civile verso il suo popolo. Gattuso adesso ha l’uomo in più, che prima di esultare va ad abbracciarlo e gli tocca le corde del cuore”.