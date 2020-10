Osimhen goal, poi la maglietta: "Stop alla violenza della polizia in Nigeria"

Napoli-Atalanta, VIctor Osimhen segna il suo primo goal in Serie A e mostra una maglietta con un messaggio contro le violenze della polizia in Nigeria.

Il Napoli ha strapazzato l’Atalanta. Gli azzurri di Gattuso si sono imposti 4-1, in rete per la prima volta in serie A anche Victor Osimhen.

Osimhen segna il suo primo goal in Serie A con la maglia del Napoli ed esibisce una maglia con un particolare appello contro le violenze della polizia sulla popolazione nigeriana.

Il centravanti africano ha esibito la maglia davanti alle telecamere subito dopo l’esultanza per il poker firmato contro l’Atalanta con la scritta ‘End police brutality in Nigeria’, ovvero ‘stop alla violenza della polizia in Nigeria.

‘EndSARS’ è infatti un movimento nigeriano che lotta contro la SARS, una forza di polizia militarizzata locale. Dopo l’abbraccio con Gattuso, che lo ha voluto fortemente in maglia azzurra, l’ex Lille lancia un forte appello alle autorità del suo paese.