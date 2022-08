Gazzetta – Napoli distanza minima per Raspadori: Carnevali prova l’ultima ostruzione

Il Napoli vuole chiudere per Giacomo Raspadori, pronti 30 milioni di euro, ma Carnevali fa ostruzione sui bonus.

Al momento il problema più grande per gli azzurri è proprio la questione dei bonus chiesti dal Sassuolo per cedere il giocatore. L’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali era partito da una valutazione di 45 milioni di euro, provando a far rientrare la Juve nelle trattativa. Ora è sceso ad una richiesta di 30 più 5 di bonus, capendo che il giocatore oramai ha scelto solo Napoli.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: “Le mosse Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in questa fase hanno scelto di evitare rotte di collisione con il manager neroverde. Tullio Tinti, l’agente dell’attaccante bolognese, a fare da tramite per un affare che in questo momento vede le parti davvero vicine. Addirittura per la parte fissa la differenza è di appena 1 milione di euro: 29 messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il vero nodo sono i bonus. Il Sassuolo chiede di legarli al rendimento di Raspadori e questa cosa non va molto a genio alla controparte, anche allo stesso Jack: il talento a cui Spalletti vuol assegnare un ruolo importante nella stagione della rinascita. Il salto a 30 milioni è più o meno scontato, sempre che Carnevali accetti di rendere più impegnativi quei bonus, ora troppo morbidi“.

Calciomercato Napoli: le trattative

Il primo turno di Seri A ovviamente rallenta anche le trattative. Oggi sono in programma Juventus-Sassuolo e Verona-Juventus. Quindi inevitabilmente si dovrà pensare principalmente ad altro. Per lo stesso motivo anche l’arrivo di Ndombele al Napoli è stato rallentato, ma il club azzurro prima di Napoli-Monza vuole avere una rosa al completo, magari inserendo Navas in porta ma con un Fabian Ruiz in meno.