8 Ottobre 2025

Gazzetta dello Sport: “Napoli, allarme Lobotka: stiramento e ansia per Conte, rischio stop di tre settimane”

8 Ottobre 2025
lobotka-lapresse-napolipiu.com

NAPOLI – A questo punto, un salto alla Basilica di Pompei — venticinque chilometri dal Maradona — potrebbe davvero rientrare nel piano di lavoro. Perché il Napoli, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, deve affidarsi anche alla buona sorte: Stanislav Lobotka si è fermato e allunga la lista degli infortunati, già folta, seminando preoccupazione intorno a sé e alla squadra.

La Slovacchia ha dovuto rinunciare al suo regista per le sfide contro Irlanda e Lussemburgo. Stesso problema per Conte, che dovrà fare a meno del centrocampista per almeno due, forse quattro gare. La diagnosi parla di stiramento, ma la reale entità del problema sarà confermata dagli esami strumentali previsti al Pineta Grande Hospital, a due passi da Castel Volturno.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, tutto è cominciato al 42’ di Napoli-Genoa: Lobotka si è seduto a terra, ha alzato il braccio e ha chiesto subito l’intervento dei medici. Il suo volto tradiva delusione e consapevolezza. Aveva capito che la partita era finita — e probabilmente anche le successive. In Slovacchia filtra un moderato ottimismo: si parla di uno stop di tre settimane, ma la prudenza è d’obbligo.

Con il calendario alla mano, Conte sa che dovrà affrontare Torino (18 ottobre), PSV (21), Inter (25), Lecce (28) e poi Como (4 novembre) senza il suo metronomo. Se i tempi di recupero saranno confermati, il rientro potrebbe avvenire proprio contro il Como di Fàbregas. Nel frattempo, osserva Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico potrà affidare la regia a Gilmour, alternativa naturale per caratteristiche.

A Castel Volturno si respira prudenza, ma anche un senso di déjà-vu: esattamente un anno fa, il 4 novembre 2024, Lobotka si fermò per un problema simile durante Napoli-Como, saltando quattro gare. La storia si ripete, e con essa l’amarezza.

Le preoccupazioni, però, non finiscono qui. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche Matteo Politano è alle prese con un fastidio muscolare accusato domenica contro il Genoa. L’esterno spera si tratti solo di affaticamento e che il problema lo costringa a saltare soltanto la Nazionale. Ma finché non arriveranno le diagnosi ufficiali, la cautela è obbligatoria: né Conte né il Napoli possono permettersi altre assenze in vista di un mese fitto tra campionato e Champions.

La stagione entra nel vivo, e l’emergenza rischia di diventare un compagno di viaggio. Nel dubbio, conclude Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, un pensiero a Pompei — e una preghiera — potrebbero non guastare.

