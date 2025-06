Gazzetta dello Sport: “Il Napoli di Conte riparte dalla difesa: nel mirino Beukema, Gatti e Kiwior”

«Solidità prima di tutto»: è questo il mantra del Napoli di Antonio Conte, e lo sarà anche nella nuova stagione. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, la costruzione della squadra parte ancora una volta dalle fondamenta. Un’idea chiara fin dal primo giorno in cui il tecnico leccese ha messo piede a Castel Volturno: difendersi bene è la base per tornare vincenti.

Difesa camaleontica e giocatori versatili

Conte, nella sua conferenza di presentazione di un anno fa, snocciolò senza esitazione i numeri del disastro post-scudetto. Da lì è partita la rivoluzione. E oggi, dopo aver raddrizzato la rotta, il Napoli vuole restare competitivo su ogni fronte, con una squadra capace di adattarsi sia alla difesa a tre che a quella a quattro. Proprio questa duttilità ha fatto la differenza nei momenti decisivi della scorsa stagione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora da settimane sui rinforzi: il nome cerchiato in rosso sul taccuino è Sam Beukema. Il difensore olandese, 26 anni, è stato protagonista assoluto nel Bologna che ha centrato Champions e Coppa Italia. Gioca preferibilmente sul centrodestra e, all’occorrenza, può fare anche il terzino. Il Napoli lo aveva già seguito in passato, ma oggi, con il tricolore cucito sul petto, ha un potere d’attrazione ben diverso. Beukema ha aperto al trasferimento, ma il Bologna chiede almeno 25-30 milioni di euro. Una cifra importante, ma giustificata dal valore del calciatore.

Le alternative: Gatti e Kiwior

Sempre secondo D’Angelo per la Gazzetta dello Sport, le alternative non mancano. In cima alla lista ci sono Federico Gatti della Juventus, apprezzato sia da Manna che da Conte (e prezioso come italiano per le liste UEFA), e Jakub Kiwior, ex Spezia oggi all’Arsenal. Il polacco ha ben figurato in Champions League con i Gunners e rappresenterebbe un’ottima opzione mancino se non arrivasse Buongiorno. Entrambi sono considerati profili di alto livello in grado di sostenere una stagione su più fronti.

Le certezze: Meret, Marianucci e Juan Jesus

Intanto, sul fronte uscite e rinnovi, arrivano già i primi annunci: Alex Meret rinnoverà fino al 2026, ma Manna cercherà un vice affidabile o un secondo di pari livello, considerando l’incognita Caprile (Cagliari ha il diritto di riscatto a 8 milioni). Per Juan Jesus è stato esercitato il rinnovo automatico fino al 2026, mentre è ormai in dirittura d’arrivo anche l’acquisto del giovane Marianucci dall’Empoli, per una cifra attorno ai 10 milioni. Si tratta di un Under che non occupa slot in lista, da crescere gradualmente alle spalle dei titolari.

Obiettivo: miglior difesa d’Europa

Conte non ha mai fatto mistero delle sue priorità: una squadra solida dietro e cinica davanti. Con queste mosse, il Napoli punta a mantenere – e magari migliorare – il suo status di miglior difesa europea, costruendo una rosa pronta a reggere la pressione di campionato, Champions e coppe nazionali.