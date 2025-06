Repubblica: “Napoli, mercato no limits dal colpaccio De Bruyne alla rivoluzione in attacco”

Il Napoli corre veloce verso la nuova stagione, con obiettivi ambiziosi e una squadra che prende forma sotto la guida confermata di Antonio Conte. Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, la società campione d’Italia si è mossa con determinazione: dopo la festa per il quarto scudetto, il club è già immerso nelle manovre di mercato, sfruttando anche la finestra straordinaria che si chiuderà il 10 giugno, propedeutica al Mondiale per club.

Obiettivo: squadra pronta per il ritiro a Dimaro

L’obiettivo dichiarato, evidenzia Azzi, è avere gran parte dell’organico definito prima della partenza per il ritiro estivo a Dimaro il 17 luglio. E tra le priorità c’è ovviamente il capitolo uscite: la cessione di Victor Osimhen, destinata a finanziare operazioni in entrata, su tutte quella che riguarda Kevin De Bruyne.

Il fuoriclasse belga, reduce da una lunga esperienza vincente al Manchester City, è il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per dare al Napoli una dimensione ancora più internazionale. L’accordo prevede un biennale da 5,5 milioni netti a stagione, con bonus alla firma. La trattativa si è protratta più del previsto per la solita questione legata ai diritti d’immagine, ma ormai è tutto pronto: mancano solo le visite mediche, posticipate per via degli impegni con la nazionale belga.

Il fascino del Sud: radici in Campania per KDB

Sempre secondo quanto riportato da Marco Azzi per Repubblica Napoli, la scelta di De Bruyne non è solo tecnica ma anche sentimentale. Il fantasista belga è infatti innamorato della Campania, dove nel 2017 aveva già celebrato il suo matrimonio a Sant’Agnello, accanto a Capri. Lui e la moglie Michelle sognavano da tempo una vita sul Golfo, e ora quel desiderio sta per realizzarsi: l’intenzione è quella di comprare casa e mettere radici in zona.

Tra gli obiettivi anche Chiesa, Leao, Bonny e Sudakov

Il Napoli non si ferma a De Bruyne. Nel mirino ci sono anche profili di altissimo livello: Federico Chiesa, Rafael Leao, il giovane Yoan Bonny e Heorhiy Sudakov, mentre dall’Empoli arriverà il giovane difensore Luca Marianucci per completare il reparto arretrato.

Un Napoli ambizioso: ora si fa sul serio

Per Azzi, la grande differenza rispetto alla scorsa stagione è tutta nella progettualità: se un anno fa la difesa dello scudetto iniziò con Garcia, Natan e Cajuste, stavolta De Laurentiis ha deciso di fare sul serio. Al centro del progetto ci saranno due leader: Antonio Conte in panchina e Kevin De Bruyne in campo. Insieme per una squadra che non si accontenta più del palcoscenico italiano, ma che vuole primeggiare anche in Champions League.