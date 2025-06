Reja: «Conte al Napoli è una garanzia. De Laurentiis? Non sbaglia un colpo»

È tornato a Pompei per qualche giorno di vacanza, ma il suo cuore resta azzurro. Edy Reja, l’uomo che ha aperto l’era De Laurentiis riportando il Napoli dalla Serie C alla A con due promozioni consecutive, non smette di seguire da vicino le sorti del club. Intervistato da Repubblica Napoli, Reja ha detto la sua sulla conferma di Antonio Conte e sul futuro della squadra campione d’Italia.

«Siamo tutti felici per la conferma di Conte – ha detto Reja –. Se fosse andato via, il Napoli avrebbe dovuto ricominciare da capo, cambiare filosofia. Meglio così».

«Conte è un valore assoluto, ma il merito è anche di De Laurentiis»

Secondo Reja, il tecnico leccese è stato determinante per il successo dello scorso campionato:

«Ha ottenuto il massimo dalla squadra. Ma non dimentichiamoci di Aurelio De Laurentiis: da quando ha preso in mano il Napoli, ha sempre fatto le scelte giuste. Dopo il decimo posto dell’anno scorso, ha puntato su un allenatore vincente e ha raccolto i frutti. È stato bravo anche a convincerlo a restare».

Il retroscena: «Anche io volevo andare via, ma Aurelio mi trattenne»

Nel corso dell’intervista, Reja ha raccontato un aneddoto personale che svela la capacità persuasiva del presidente:

«Volevo lasciare dopo la sconfitta nella finale playoff contro l’Avellino. Lo dissi a De Laurentiis, ma lui sa come toccare le corde giuste. Alla fine rimasi, e il resto è storia. Credo che abbia fatto qualcosa di simile con Conte».

«Lo scudetto? L’ho capito dopo la vittoria con il Torino»

Reja ha seguito con attenzione il cammino trionfale del Napoli:

«La vittoria col Torino è stata decisiva. Da quel momento ho capito che la squadra non avrebbe più mollato la vetta. L’ho detto in radio, anche se molti amici mi hanno chiamato dicendo che ero stato poco scaramantico. Ma ero convinto. Anche il fatto di giocare solo il campionato ha aiutato, mentre l’Inter ha pagato le tante competizioni».

«Napoli ancora protagonista. Con quei soldi farà un grande mercato»

Guardando avanti, Reja è convinto che gli azzurri resteranno ai vertici:

«De Laurentiis ha promesso un mercato importante e manterrà la parola. Ci sono i soldi di Osimhen e quelli di Kvaratskhelia, non spesi a gennaio. Hanno fatto bene a non esagerare nel mercato invernale: è sempre rischioso. Milan e Juve ne sono l’esempio: hanno speso, ma i risultati non sono migliorati».

Per Reja, il Napoli di Conte ha tutto per restare protagonista in Serie A e in Champions. Parola di un tecnico che a Napoli sarà sempre di casa.