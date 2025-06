Il Mattino: “Napoli su Leao!”

Il Napoli è sereno, ma dovrà attendere ancora qualche giorno per l’arrivo ufficiale di Kevin De Bruyne: come scrive Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, le visite mediche slittano al 10 giugno, subito dopo gli impegni con la Nazionale belga. Nessun intoppo grave, solo dettagli burocratici e ultimi nodi sui diritti d’immagine da risolvere tra i legali del club e l’entourage del fuoriclasse ex City.

Nel frattempo, il ds Manna lavora senza sosta sul mercato: la priorità è rinforzare le fasce, in vista del ritorno al 4-3-3 di Antonio Conte. Tra i nomi in orbita Napoli ci sono Federico Chiesa, Lookman, Orsolini, e una suggestione importante: Rafael Leao, attratto da un possibile addio al Milan, ora che sulla panchina rossonera siede Allegri.

Per l’attacco, dopo il raffreddamento della pista David, restano caldi i nomi di Bonny (Parma) e Lucca (Udinese), con Conte che sogna anche profili internazionali come Guirassy, Zirkzee e Hojlund. In difesa, priorità ai terzini: per la sinistra è in pole Miguel Gutierrez del Girona.

Sul fronte uscite, Osimhen è vicinissimo all’Al Hilal (75 milioni), Anguissa potrebbe seguirlo in Arabia, e per Lobotka si attendono novità dagli agenti, attesi in città.

Obiettivo: chiudere gran parte del mercato prima del 17 luglio, data dell’inizio del ritiro a Dimaro.