Gazzetta dello Sport: “Conte resta! Napoli, adesso arrivano i colpi”

NAPOLI – Adesso sì, si può davvero cominciare. La conferma di Antonio Conte ha sciolto l’impasse tecnico e restituito al Napoli una guida certa attorno alla quale costruire la squadra del futuro. Come racconta La Gazzetta dello Sport, fino a ieri il club si muoveva su un doppio binario: un allenatore sotto contratto, con dubbi e silenzi, e un altro – Conte – contattato ma ancora da vincolare ufficialmente.

Ora che l’accordo è realtà, il ds Giovanni Manna può tirare fuori la lista dei nomi e calarsi pienamente nel ruolo, immaginando insieme a Conte una rosa pronta a competere su tutti i fronti, dalla Champions League alla Coppa Italia. E il mercato, di fatto, è già partito.

De Bruyne a un passo, Manna: «Siamo molto vicini»

Il colpo da copertina è pronto: Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City, è atteso a Napoli. «Siamo molto vicini», ha ammesso Manna, mentre i manager del belga sono stati in città per definire i dettagli contrattuali e visionare una villa, già opzionata in zona collinare. Il 34enne, attualmente in vacanza, potrebbe essere annunciato in qualsiasi momento: un colpo definito «il più fashion dell’estate» e forse dell’era De Laurentiis.

Questione portiere: Meret in bilico, Gollini idea alternativa

Il primo nodo è quello del portiere. Il contratto di Alex Meret, 28 anni, è ancora lì sul tavolo, senza una firma. E «quando un contratto resta troppo a lungo in sospeso, non è mai un buon segnale», scrive La Gazzetta. Il Napoli monitora soluzioni alternative, ma la situazione resta fluida.

Difesa: occhio a Rrahmani, Beukema nel mirino

In difesa si valuta la posizione di Rrahmani (31), che potrebbe avere richieste. Con Buongiorno, Juan Jesus e un Rafa Marin in uscita, il reparto potrebbe essere rivoluzionato. Il nome in cima alla lista è Beukema del Bologna, anche se De Laurentiis ha frenato alla richiesta da 25 milioni. In ribasso le quotazioni di Solet.

Centrocampo: Frattesi resta l’obiettivo, ma torna Taylor

A centrocampo restano da chiarire le intenzioni di Anguissa, seguito dall’Arabia. Il sogno è Davide Frattesi dell’Inter, ma torna in auge anche Kenneth Taylor dell’Ajax, già seguito in passato e considerato adatto al gioco di Conte.

Attacco: Lang e Zhegrova in corsia, attesa per David

Il sostituto di Kvaratskhelia è la priorità. Piace Noa Lang del PSV, che aveva rifiutato Napoli a gennaio, ma ora la situazione sembra cambiata: «Lang non ha mai dimenticato Napoli», scrive la Gazzetta, «e magari vale anche il contrario». In corsa c’è anche Edon Zhegrova del Lille, nome ricorrente nel database azzurro.

Sul fronte offensivo, si segue da tempo Jonathan David (25), ma la concorrenza è alta. E se dovesse sfumare, potrebbero prendere quota profili come Bonny (23) e Lorenzo Lucca (24). Intanto, Kang-in Lee del PSG, valutato 30 milioni, resta una pista calda: chiuso in Francia, potrebbe trovare spazio e centralità a Napoli.

Si balla presto, ma il mercato è già in corso

Per cominciare davvero «a ballare», qualche giorno servirà ancora. Ma il mercato, come ammettono in ambienti vicini al club, «si fa ma non si dice». Ufficialmente, è ancora tutto in silenzio. Ma dietro le quinte, Napoli è già in pieno movimento.