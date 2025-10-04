Gazzetta dello Sport: “Conte non cambia”

4 Ottobre 2025

redazione 4 Ottobre 2025
Vincenzo D’Angelo per la Gazzetta dello Sport: il tecnico azzurro punta sull’undici migliore per ripartire dopo lo stop di Milano

L’abito non fa il monaco, ma aiuta a capire il peso delle serate importanti. E allora Antonio Conte, come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sceglie l’abito di gala anche contro il Genoa. Dopo la caduta di Milano, il Napoli vuole rialzarsi subito e il tecnico non intende correre il rischio di un calo di tensione dopo la bella vittoria in Champions League.

In campo i titolarissimi, o quasi. Di Lorenzo riprenderà posto a destra dopo la squalifica, con Spinazzola spostato a sinistra. In porta resta il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic: Conte li alterna senza gerarchie rigide, scegliendo di volta in volta in base all’avversario.

Il centrocampo dei “Fantastici 4”

Il Napoli di Conte ripartirà dalle certezze, da quei “Fantastici 4” che oggi sembrano intoccabili. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il tecnico vuole approfittare di questo turno per affinare l’intesa tra De Bruyne e McTominay, due armi di livello internazionale che devono ancora trovare la perfetta alchimia. «Sono letali – scrive D’Angelo – ma al momento sparano a intermittenza». Il belga cerca il primo gol al Maradona dopo l’exploit europeo, mentre lo scozzese punta a ritrovare continuità e leadership.

Conte ha inoltre capito che non può rinunciare contemporaneamente a Lobotka e Anguissa: «Lobo è la mente, Frank il braccio», ricorda D’Angelo. Insieme hanno formato l’asse portante degli ultimi successi, diventando imprescindibili anche per il nuovo Napoli.

Hojlund e la forza del nuovo Lukaku

Davanti toccherà ancora a Hojlund, reduce da una prova brillante in Champions. Il danese, scrive la Gazzetta dello Sport, ha tutto per diventare il nuovo “Lukaku contiano”: forza fisica, capacità di attaccare la profondità e spirito di squadra. «Ha scelto Napoli anche per Conte, che ora lavora per trasformare il suo potenziale in un crack», sottolinea D’Angelo.

Emergenza finita

Domani si rivedrà la miglior versione possibile del Napoli. Restano fuori due pilastri come Rrahmani e Buongiorno, ma l’emergenza difensiva è alle spalle. Gutierrez ha risposto bene nelle ultime gare, mentre Olivera e Spinazzola si contendono la fascia sinistra. In mezzo spazio alla coppia Beukema–Juan Jesus, con Marianucci pronto a subentrare.

Come conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, «dopo Milano, Conte va sul sicuro: modifiche solo dopo la sosta. Ora serve l’abito migliore».

