“Gaza è come Napoli” Maria Cuffaro scatena la polemica social -VIDEO

Maria Cuffaro è al centro di una grande polemica per aver paragonato Gaza a Napoli nel corso di una diretta su RAI 3.

NAPOLI NOTIZIE. Maria Cuffaro, nota giornalista, è al centro di una bufera social per aver paragonato la situazione a Gaza con quella di Napoli durante una trasmissione televisiva su Rai 3. Le sue dichiarazioni hanno scatenato una serie di reazioni indignate, soprattutto da parte dei napoletani e degli esperti del settore.

Nel corso della trasmissione ‘ReStarts’ su Rai 3, incentrata sulla guerra tra Israele e Hamas, Maria Cuffaro ha fatto un paragone tra Gaza e Napoli che ha suscitato molte polemiche.

Secondo la giornalista, entrambe le località sono estremamente caotiche e con una densità di popolazione “inimmaginabile”. Ha anche menzionato Scampia, un quartiere di Napoli, nel suo paragone, suscitando ulteriori critiche. Angelo Forgione, giornalista e scrittore, ha definito il commento di Cuffaro come “inopportuno” e “gratuito”, sottolineando che tutto si può dire di Scampia, tranne che sia caotica.

“Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo”.

Le dichiarazioni di Maria Cuffaro hanno sollevato un’ondata di indignazione, soprattutto tra i napoletani che si sono sentiti offesi dal paragone. Il giornalista Angelo Forgione è stato uno dei primi a criticare aspramente Cuffaro, sottolineando l’inopportunità del suo commento.

#MariaCuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente #Napoli per rendere l’idea del caos di #Gaza in guerra.

Ancor più gratuita la citazione di #Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica. pic.twitter.com/UWLtcIMhpo

— Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) October 13, 2023