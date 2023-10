Rottura tra Sousa e Salernitana: Il retroscena su De Laurentiis

Arrivano nuovi dettagli della rottura tra Paulo Sousa e la Salernitana e come il Napoli di De Laurentiis è stato coinvolto.

CALCIO NAPOLI. La redazione di Tuttosalernitana ha svelato dettagli interessanti sulla rottura tra la Salernitana e l’ex allenatore Paulo Sousa. La situazione è ulteriormente complicata dalle prestazioni deludenti della squadra in questo inizio di stagione. Con solo tre punti in classifica e un penultimo posto, la pressione è alta per il nuovo allenatore, Pippo Inzaghi, che dovrà lavorare duramente per mantenere la squadra in Serie A. Mentre è vero che Sousa aveva avuto successo nel salvare la squadra la scorsa stagione, il suo approccio a questa stagione non è stato all’altezza delle aspettative, alimentando ulteriormente la frustrazione dei tifosi.

Perché la Tifoseria della Salernitana ha Perso Fiducia in Paulo Sousa?

Secondo le informazioni, la frattura è iniziata quando Sousa ha partecipato a un “casting” per la panchina del Napoli, senza informare la sua attuale squadra. Questo ha creato tensioni sia con la dirigenza che con la tifoseria granata.

Paulo Sousa, ex tecnico della Salernitana, ha creato tensioni quando è andato a parlare con Aurelio De Laurentiis del Napoli per una possibile assunzione, senza informare la dirigenza della Salernitana. Questo comportamento non è stato ben accolto dalla tifoseria granata, che lo ha visto come un tradimento, specialmente considerando la rivalità con il Napoli. Anche se il presidente della Salernitana, Iervolino, ha deciso di confermare Sousa per un altro anno, la fiducia era già compromessa.