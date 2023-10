Patto tra De Laurentiis e Garcia: Ecco la Reazione del Gruppo. Il Retroscena di KKN

I dettagli del patto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Rudi Garcia, e come la squadra ha reagito a questa importante decisione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un patto è stato firmato tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore francese Rudi Garcia. Questo accordo è stato svelato da Radio Kiss Kiss Napoli e rappresenta un momento cruciale per il futuro del club e del tecnico. Ma come ha reagito il gruppo a questa decisione?

Qual è stata la reazione del gruppo alla conferma di Rudi Garcia come allenatore del Napoli?

Dopo la conferma di Rudi Garcia come allenatore, De Laurentiis ha convocato una riunione a Castel Volturno, durante la quale è stato siglato un “patto di sangue” tra il presidente e i membri della squadra.

La squadra ha mostrato unità e sostegno verso l’allenatore francese, segno di un ambiente che ora percepisce la fiducia del presidente.

L’obiettivo è chiaro: tutti devono sostenere il tecnico francese nel suo percorso con il Napoli. Un momento significativo è stato l’abbraccio tra Garcia e il procuratore Mario Giuffredi, un gesto che simboleggia la fiducia e l’unità all’interno del gruppo.

De Laurentiis ha anche chiuso il Konami Training Center per un pranzo veloce con Garcia, il direttore sportivo Mauro Meluso e il capo dello scouting Maurizio Micheli. L’incontro ha avuto lo scopo di discutere i piani per la settimana a venire e per alleviare qualsiasi tensione residua.

Con queste mosse, il presidente ha inviato un messaggio chiaro: “Sono con voi”. La squadra ha accolto bene il messaggio di De Laurentiis, assicurando sostegno e coesione. Con un ambiente che ora percepisce la fiducia e l’unità, i tifosi possono guardare al futuro con ottimismo.