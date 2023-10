Forgione sbotta: “Un napoletano continua a sputare veleno sul Napoli”

Angelo Forgione critica duramente il procuratore Mario Giuffredi per le sue recenti dichiarazioni contro il Napoli e l’allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il noto giornalista e scrittore Angelo Forgione non ha trattenuto le parole pubblicando un post sui social riguardo alle polemiche che circondano il Napoli. Dopo le dichiarazioni dell’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, che hanno acceso le discussioni nei giorni scorsi, Forgione ha espresso la sua opinione in maniera chiara e diretta.

“Dispiace constatare che il napoletano Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, abbia acceso un fuocherello prossimo al Napoli ad agosto e continui a gettarvi benzina a ottobre,” ha scritto Forgione. Ha poi proseguito evidenziando come Giuffredi abbia prima attaccato il presidente del Napoli, De Laurentiis, sulla questione contrattuale del suo assistito, per poi scusarsi e ammettere di aver esagerato.

Ma non è finita qui. Giuffredi ha poi rivolto le sue critiche all’allenatore Rudi Garcia, reo, secondo lui, di preferire Olivera nel ruolo di esterno basso di sinistra.

Forgione ha poi sottolineato come Garcia sia stato costretto a difendersi da un attacco che ha definito “arrogante quanto inaccettabile”. Il giornalista ha poi evidenziato come il Napoli, in un momento delicato della stagione, non abbia bisogno di polemiche interne, soprattutto da parte di un tifoso dichiarato come Giuffredi.

“In attesa di sentire la voce di Mario Rui, qualora volesse chiarire la querelle, mi affido alla conferenza stampa alla vigilia del match di Braga,” ha aggiunto Forgione, ricordando un momento di complicità tra il calciatore e l’allenatore.

Concludendo il suo post, Forgione ha fatto riferimento al suo libro “Napoli Svelata“, sottolineando come la città e la squadra abbiano bisogno di unità e supporto, piuttosto che di polemiche sterili.

Con questo articolo, Forgione ha voluto mettere in luce le difficoltà che il Napoli sta attraversando e l’importanza di sostenere la squadra in ogni momento, evitando di alimentare polemiche che possono solo danneggiare l’ambiente.

