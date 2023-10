Il rapper juventino Shade contro Varriale: “Torni a fare l’ultras del Napoli”

Duro batti e ribatti sui social tra il rapper juventino Shade e il giornalista della Rai, Enrico Varriale, tirando in ballo anche il Napoli.

Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, è finito nel mirino del rapper juventino Shade in seguito a un suo tweet in difesa di Daniele Adani, attaccato dai tifosi della Juventus per le sue opinioni. Varriale aveva espresso solidarietà nei confronti di Adani e aveva criticato quei tifosi che non tollerano opinioni diverse dalla sua, facendo riferimento a un episodio passato in cui lui stesso era stato insultato dalla curva della Juventus per aver criticato alcuni cori contro Mariella Scirea in TV.

“Piena solidarietà caro Adani. Qualche anno fa, per aver definito in TV indegni i cori della curva dello Stadium contro Mariella Scirea, fui “omaggiato” dalla stessa curva con uno striscione offensivo. Ci sono “tifosi” che le opinioni differenti proprio non le tollerano”.

La reazione di Shade non si è fatta attendere, e nei commenti al tweet di Varriale ha risposto in modo polemico, chiedendo al giornalista di non usare il nome di Scirea e di tornare a fare l’ultras del Napoli, senza offendere gli italiani.

“Si tolga dalla bocca il nome Scirea e torni a fare l’ultras del Napoli, almeno stavolta non a spese degli italiani”.

L’alterco tra i due personaggi si è trasferito su Twitter, dove hanno continuato a scambiarsi frecciate riguardo alle rispettive posizioni e opinioni. Infine la dura replica di Varriale:

“L’ultrà lo fa lei che, mi dicono, farebbe il cantante. Si informi e vedrà che il nome di Scirea, con offese alla sua vedova fu infangato dai suoi sodali di tifo. Cosa ne pensa di questo? E qual é il suo giudizio sul Cda dimissionario che qualche problema ve lo ha creato ? Saluti”.