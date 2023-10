Napoli-Fiorentina, il pre-gara al Maradona sarà a ritmo di musica: ecco chi si esibirà

Napoli-Fiorentina, il pre-partita al Maradona sarà a ritmo di musica: i Daddy’s Groove si esibiranno in un DJ set per entrare nel clima partita.

CALCIO NAPOLI. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match valido per l’8a giornata di Serie A 2023-2024. La società partenopea ha annunciato sui social che il pre-partita al Maradona sarà all’insegna della musica.

Pre-gara show: al Maradona si esibiranno i Daddy’s Groove

Prima del fischio d’inizio della sfida tra gli azzurri di Garcia e i viola di Italiano, ci sarà spazio per la musica allo stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato dal Napoli via Twitter, saranno i Daddy’s Groove, famoso gruppo musicale napoletano, ad esibirsi in un DJ set che farà da apripista al match.

I Daddy’s Groove alzeranno i decibel dell’impianto di Fuorigrotta regalando ritmi frenetici ai tifosi sugli spalti. Un modo per entrare nel clima partita e sostenere la squadra in questa importante sfida di campionato. L’iniziativa ha già raccolto consensi sui social tra i supporters azzurri.