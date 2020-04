Gennaro Gattuso pone il veto sulla possibile cessione di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Il tecnico pone le sue condizioni sul calciomercato alla dirigenza.

Ci sono calciatori che non si possono cedere, o quantomeno se proprio devono essere ceduti è perché è arrivata un’offerta veramente folle. Per ora nel caso di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz questa offerta non è ancora arrivata. Sicuramente ci sono tante squadre che hanno messo i due calciatori nel mirino, anche perché lo stesso Giuntoli ha ricordato le potenzialità del polacco in una recente intervista.

Ma quella offerta davvero sconvolgente non è arrivata. Inoltre Gattuso si oppone alla cessione di Zielinski e Fabian Ruiz. I due calciatori non si toccano e sono ritenuti indispensabili nel progetto tecnico dell’allenatore calabrese. Due pezzi importanti da tenere in rosa anche nelle prossime stagioni, quando con ogni probabilità Gattuso siederà ancora sulla panchina del Napoli.

GATTUSO SU ZIELINSKI E FABIAN RUIZ: LA RISPOSTA DI DE LAURENTIIS

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport Gattuso ha detto “no” alla cessione di Zielinski e Ruiz, ma ha trovato dall’altro lato un Aurelio De Laurentiis pronto ad accogliere la proposta. Il patron azzurro non vuole cedere i due pezzi pregiati del centrocampo partenopeo, anzi sta studiando la formula giusta per blindarli con un nuovo contratto. Sia con il polacco che con lo spagnolo le trattative sono avviate da tempo,ma non è stato ancora siglato l’accordo.

In entrambi i casi uno dei problemi è rappresentato da una maxi clausola rescissoria che la società vuole inserire nel nuovo accordo di lavoro. In questo momento si cerca di tenere vivi i rapporti con gli agenti, ma parlare in maniera approfondita risulta difficile, anche perché i problemi da affrontare sono ben altri. La società sta organizzando il rientro per gli allenamenti, in modo da garantire la sicurezza di staff e calciatori.