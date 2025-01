Garnacho, il Napoli non molla: 55 milioni la proposta finale

Gli azzurri presentano l’ultima offerta per il talento argentino del Manchester United. Conte spinge per l’acquisto mentre il Chelsea resta alla finestra.

Il Napoli torna a far parlare di sé sul mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri sono al lavoro per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di qualità per l’attacco. Il club partenopeo, galvanizzato dal successo per 2-1 sulla Juventus che ha consolidato il primato in classifica nonostante le assenze di Olivera e Buongiorno, non perde di vista l’obiettivo Alejandro Garnacho.

Il quotidiano riferisce dell’apertura del Manchester United alla cessione del talento argentino. L’operazione, fortemente caldeggiata da Conte, vede gli azzurri pronti a mettere sul piatto una proposta importante: 50 milioni più bonus, per un totale di 55 milioni complessivi.

Come riporta il Corriere dello Sport: “Garnacho, 21 anni a luglio, sarà impegnato questa sera col suo Manchester United sul campo del Fulham. Per l’argentino, che piace anche al Chelsea, la trattativa prosegue ma i due club sono ancora distanti sulle cifre dopo gli ultimi due incontri in settimana: lo United apre all’addio, ma valuta il giocatore 65 milioni; il Napoli è fermo a 50 più bonus, 55 in totale. Solco ancora ampio”.

Sul giocatore si registra anche l’interesse del Chelsea, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, limitandosi a un semplice sondaggio esplorativo.