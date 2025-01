Conte: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma piedi per terra. Su Kvara e il PSG…”

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Juventus, toccando diversi temi dal mercato alle ambizioni scudetto.

Antonio Conte ha analizzato la vittoria del Napoli sulla Juventus nella conferenza stampa post-partita al Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro ha affrontato subito il tema Kvaratskhelia: “Noi possiamo solo augurare a Khvicha il meglio per lui e la sua famiglia. Mi è dispiaciuto sapere che il suo entourage stava trattando da tempo con il PSG. Gli auguriamo il meglio perché è un bravo ragazzo e lo merita come la sua famiglia: detto questo, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile”.

Sulle ambizioni scudetto e i cori dei tifosi, Conte ha dichiarato: “I tifosi cantano dalla seconda partita! Noi dobbiamo mantenere l’entusiasmo che ci arriva da una piazza passionale come Napoli. Ovviamente bisogna mantenere i piedi per terra, consapevoli di star facendo qualcosa di straordinario: abbiamo fatto gli stessi punti della scorsa stagione in 22 giornate”.

Il tecnico ha poi sottolineato i meriti del gruppo: “Mi dispiace non dare minutaggio a giocatori come Raspadori o Gilmour, ma abbiamo una sola competizione e abbiamo cambiato quattro giocatori in questo mercato. Testa bassa e pedalare, ma oggi abbiamo battuto una squadra che l’anno scorso ci ha dato tanti punti di differenza”.

Sulla corsa Champions e le prossime sfide: “Credo che tutte le partite siano speciali, perché se vinciamo come stiamo facendo collezioniamo fieno in cascina per il ritorno in Champions a scapito di squadre come Milan, Juventus o Atalanta. Vincere ci dà autostima ovviamente, settimana prossima in casa della Roma avremo un altro duro ostacolo”.

Sul mercato e lo stile di gioco, Conte ha concluso: “Sappiamo che la sessione di gennaio è sempre difficile, io sono estremamente tranquillo perché ho un gruppo di ragazzi pronto ad andare in guerra, lo vedo tutti i giorni a Castel Volturno. Oggi è stata una partita molto europea, ad alta intensità, sento tanti guru dire che giochiamo difesa alta e contropiede, a me sembra di sognare”.