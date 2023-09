Gazzetta: “Garcia cancella il gioco di Spalletti. ADL ha le sue responsabilità”

Il Napoli sta attraversando un periodo difficile e la scelta del presidente De Laurentiis di sostituire Spalletti con Garcia è al centro del dibattito.

CALCIO NAPOLI. La Gazzetta dello Sport oggi è chiara: “Garcia cancella Spalletti“. Il Napoli non sta passando un bel momento e tutti si chiedono: è colpa del nuovo allenatore Rudi Garcia? O è una questione più grande che coinvolge anche il presidente Aurelio De Laurentiis?

La Pressione è Alta

Mercoledì c’è la partita contro il Braga. È una di quelle gare da vincere, non solo per i punti ma anche per il morale della squadra. E De Laurentiis? Anche lui è sotto pressione. Ha scelto di puntare su Garcia e ora deve dimostrare che aveva ragione.

Il Napoli è Cambiato

Con Garcia, il Napoli sembra un’altra squadra. E non in senso positivo. Manca quella grinta e quella organizzazione che aveva con Spalletti. E la difesa? Anche lì ci sono problemi. Insomma, la squadra è in crisi e serve una scossa.

De Laurentiis al Centro

Il presidente ha sempre avuto un ruolo centrale nelle scelte del Napoli. Ma questa volta sembra che la sua decisione di cambiare allenatore non stia pagando. Il Napoli ha bisogno di ritrovare se stesso, e in fretta.

Cosa Aspettarci?

Il Napoli è a un bivio. O Garcia trova la formula giusta o potrebbero esserci altre novità all’orizzonte. E De Laurentiis dovrà fare i conti con le sue scelte.

Il tempo stringe e il Napoli deve trovare delle risposte. La partita contro il Braga sarà un test importante per capire se la squadra può risollevarsi. Tutti, dal presidente all’allenatore, sono chiamati a dare il massimo. Perché il Napoli non può permettersi di fallire.