CDS – Napoli, summit tra Garcia e giocatori: chiarimento in vista di Braga

Dopo il pari col Genoa, c’è stato un confronto di circa 20 minuti tra l’allenatore Garcia e i giocatori del Napoli per ritrovare la rotta.

CALCIO NAPOLI. Dopo il mezzo passo falso sul campo del Genoa, in casa Napoli è andato in scena un confronto chiarificatore tra l’allenatore Rudi Garcia e la squadra. Un faccia a faccia, secondo il Corriere dello Sport, durato circa 20 minuti.

L’incontro, andato in scena ieri mattina a Castel Volturno, è servito per analizzare insieme prestazioni e risultati delle prime 4 giornate. Un dialogo costruttivo tra tecnico e giocatori per comprendersi, trovare soluzioni e ritrovare la rotta giusta.

Non si è trattato di un processo alle responsabilità del singolo, quanto piuttosto di un proficuo scambio di opinioni per uscire da questo momento delicato. Il Napoli è già proiettato sulla sfida di Champions di mercoledì con il Braga.

La rivoluzione tecnica e tattica di Garcia finora non ha pagato, ma c’è fiducia che la chiacchierata possa dare una scossa all’ambiente. Il tempo stringe, bisogna invertire la rotta al più presto per non compromettere la stagione.