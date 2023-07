Il futuro di Osimhen dipende da Mbappé: non è esclusa offerta importante del PSG al Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen e sulla prossima possibile mossa del PSG.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, con Aurelio De Laurentiis in prima persona, ha una priorità: trattenere a tutti i costi Victor Osimhen. Il presidente chiede non meno di 150 milioni di euro per farlo partire e ha già allontanato le ‘sirene’ di Premier e Ligue 1. Il PSG però rimane sempre alle porte con il club francese pronto a formulare un’offerta importante al Napoli per Osimhen qualora il francese Kylian Mbappé non rinnovasse.

A darci maggiori informazioni è giornalista Alfredo Pedullà che nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia, ha detto: “La vicenda Mbappé condiziona anche il futuro di Victor Osimhen“.

Il Psg, con Mbappé, è stato molto chiaro: se non rinnova, andrà via. Se il francese dovesse essere ceduto il Psg potrebbe formulare una offerta importante al Napoli per acquisire le prestazioni del nigeriano. In caso contrario non farebbe alcun affondo per l’ex Lille. Osimhen, dal canto suo, a Napoli è felice, sta bene e non spinge per andare via”.

Pedullà si è poi soffermato sul futuro sostituto di Kim: “Non ci sono novità importanti da segnalare. Il Napoli segue Robin Le Normand della Real Sociedad e Max Kilman del Wolverhampton. Sono due profili che piacciono molto al club azzurro”.

Ricordiamo che il sudcoreano ha già sostenuto una prima parte di visite mediche con il Bayern Monaco e si appresta dunque a mettere nero su bianco nelle prossime ore con il club bavarese.