Napoli su Kilman, è sfida col Tottenham: azzurri in vantaggio per un motivo

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Kim: gli azzurri stanno seriamente considerando l’acquisto di Max Kilman.

Kim è ormai un giocatore del Bayern Monaco, l’affare è ormai concluso e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo che il giocatore porterà a termine anche l’altra parte di visite mediche con il club bavarese. Diversi i nomi balzati in pole per prendere il posto di Kim, tra cui risuona forte quello di Max Kilman, profilo per cui il Napoli è pronto a fare il grande salto per assicurarsene le prestazioni. Il difensore di talento del Wolverhampton Wanderers, nato nel 1997, ha impressionato nel corso delle ultime due stagioni in Premier League, diventando un elemento chiave nella retroguardia del Wolves. Prestazioni che non sono passate inosservate.

Il Wolverhampton inizialmente aveva rifiutato le avances del club azzurro, ma ora sembra pronto a discutere la cessione del calciatore. Per convincere definitivamente il club inglese serviranno alcune formalità sulla cifra da corrispondere, già abbastanza alta nell’ultima offerta del Napoli, superiore ai 30 milioni di euro.

Kilman-Napoli, è sfida col Tottenham. De Laurentiis aspetta il sì del Wolves

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kilman piace anche al Tottenham e i Wolves sperano possa scatenarsi presto un’asta per ricavare il massimo della cessione.

“Aprendo alla cessione di Max Kilman, il Wolverhampton ha ingolosito diversi club. Non c’è solo il Napoli sul centrale inglese di origini ucraine individuato dal club di De Laurentiis come primo obiettivo per la difesa. Il giocatore piace anche al Tottenham e i Wolves sperano possa scatenarsi presto un’asta per ricavare il massimo della cessione, dovendo garantire una percentuale al suo precedente club, il Maidenhead United. La richiesta di 40 milioni di euro è ritenuta eccessiva dal Napoli, ma anche gli Spurs sono alla ricerca di uno sconto e non intendono affondare il colpo per il momento”.

Il Napoli – si continua a leggere sul Corriere – spera che alla fine i Wolves si convincano ad accettare la prima offerta, anche perché il giocatore vuole giocare la Champions, vetrina che non potrebbe offrirgli il Tottenham, nuova candidata all’asta. Ma il Napoli ha giocato d’anticipo ed è in una posizione di vantaggio.

Come alternativa a Kilman, c’è Robin Le Normand, spagnolo della Real Sociedad, ma anche il suo prezzo è elevato: è valutato 40 milioni, che corrispondono alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto.