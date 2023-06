Funerale Berlusconi, in tantissimi per l’ultimo saluto: presente anche De Laurentiis

Oggi l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, scomparso ieri all’età di 86 anni. Tanti i volti noti di sport e politica, tra cui De Laurentiis.

Alle 9.30 di ieri, lunedì 13 giugno, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito.

Oggi l’ultimo saluto all’ex Premier con i funerali che si sono svolti nel Duomo di Milano. Nella suggestiva cornice della Piazza, volti noti della politica e dello sport si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Berlusconi. Tra le personalità presenti, spicca anche la presenza di Aurelio De Laurentiis.

La cerimonia ha attirato un gran numero di persone e sostenitori dell’ex Premier, che hanno affollato il Duomo di Milano sin dalla mattina. Molti di loro, più tardi, si sono spostati in Piazza, dove è allestito un maxischermo per seguire il funerale. Ad accompagnare il funerale, applausi incessanti e cori in onore di Berlusconi da parte dei numerosi tifosi del Milan presenti.

Tra i partecipanti, oltre a De Laurentiis, si sono distinte anche personalità di spicco della politica come Sala, Fontana, Meloni, Orban e Draghi. Nel mondo del calcio, presenti figure legate a Berlusconi come Galliani, Boban, Zhang, Marotta, Braida e Allegri.

Tantissime le persone presenti con una propria storia personale per rendere omaggio a Berlusconi. Presente anche un signore anziano proveniente dalla Calabria che ha confessato di non aver mai votato, ma di essersene pentito: “Lui lo meritava”, ha affermato. Persino chi lavorava in smart working ha fatto il possibile per essere presente: “Dovevo venire. Pur di esserci, l’ho fatto”.

Molti altri hanno continuato a seguire il funerale di Silvio Berlusconi, salutando l’ex Presidente con cori e applausi. Anche i tifosi del Milan e del Monza hanno voluto rendere omaggio all’ex proprietario del club, intonando il coro: “Un presidente, c’è solo un presidente”.