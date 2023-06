Cruciani: “Juve fuori dalle coppe una porcheria”

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, difende la Juventus dalla possibile esclusione dalle coppe europee.

CRUCIANI JUVENTUS. Giuseppe Cruciani, noto conduttore de La Zanzara, ha recentemente preso una posizione decisa in difesa della Juventus. Durante un intervento al The Quartermaster a Pitti, Cruciani ha espresso la sua forte opposizione all’idea di escludere la Juventus dalle coppe europee, definendola una “porcheria” e una “vergogna”.

“Juventus esclusa dalle coppe europee? Secondo me sarebbe una porcheria, spero che i tifosi viola non sperino di andare in Conference grazie all’esclusione dei bianconeri. Sarebbe una vergogna non far andare in Conference la Juventus“, ha dichiarato Cruciani, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it.

Le parole di Cruciani arrivano in un momento di grande incertezza per la Juventus, con la squadra che affronta la possibilità di essere esclusa dalle coppe europee a causa di questioni legate al Fair Play Finanziario. Tuttavia, Cruciani sostiene che l’esclusione della Juventus sarebbe ingiusta e dannosa per il calcio italiano nel suo insieme.

Oltre a difendere la Juventus, Cruciani ha anche elogiato la “coppia” formata da Rocco Commisso e Vincenzo Italiano alla Fiorentina. “A proposito di coppie vedo molto bene quella formata da Commisso e Italiano. Il tecnico viola ha fatto una bella stagione e io sono per la continuità.

Sì, è vero che ha perso due finali, ma almeno lui ci è arrivato. Non si deve valutare un allenatore solo se vince una finale o meno. Italiano ha portato gioco e la società gli ha dato una grande mano. L’unico difetto che trovo a questa stagione è che la Fiorentina vale molto di più di un ottavo posto, secondo me è ai livelli di Roma e Lazio come parco giocatori“, ha affermato Cruciani.