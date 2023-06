Finale Champions League – “Il Napoli avrebbe distrutto il Manchester City”

Finale di Champions League tra Manchester City e Inter, la partita si gioca a Istanbul tra la squadra di Guardiola e Inzaghi.

La finale di Champions League non decolla con un primo tempo con una sola grande occasione, quella di Haaland che ha trovato Onana sulla strada del gol. Poi solito canovaccio, Inter tutta rintanata in difesa e il Manchester City che palleggia. Nel secondo tempo invece grande occasione per Lautaro su un errore clamoroso di Akanji ma il Toro si è fermato su Ederson. In generale la squadra di Guardiola oltre al palleggio non è riuscita a creare tanti pericoli, per effetto anche del pullman parcheggiato in difesa da Inzaghi.

Sui social i tifosi del Napoli sono scatenati e convinti: “Con la squadra in forma il Napoli di Spalletti avrebbe distrutto il Manchester City”. Un sentimento comune condiviso da molti tifosi.