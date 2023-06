Spalletti: “Napoli per sempre, legame indelebile”, cresce il rammarico per il suo addio

Luciano Spalletti ha parlato a ‘The Coach Experience’, kermesse annuale organizzata dall’Associazione italiana allenatori di calcio a Rimini.

Il tecnico durante il suo intervento ha ricordato quanto è cambiato il calcio dalla sua ultima partita da giocatore: “Nel percorso che ho fatto per arrivare allo scudetto le tappe sono state tante. Quella era una squadra e un tecnico dal quale ho imparato tanto. Molti di quei compagni sono diventati miei collaboratori durante il mio percorso. Ho avuto la fortuna di allenare grandi campioni e giocare bellissime partite“.

Spalletti: “Napoli e napoletani legame indelebile”

Il tecnico si è diviso dal Napoli, ma non dimenticherà mai quello che ha provato.

Spalletti ha usato parole al miele per i tifosi azzurri: “Con il popolo di Napoli è lato un legame che resterà indelebile. Tanto che ho voluto cicatrizzarlo sulla pelle, perché non tutte le cicatrici sono un male. Io a Napoli ho donato tutto il mio tempo. Perché, come ho detto in conferenza stampa, sono un tecnico che si dedica completamente al lavoro. o sono un allenatore coerente con me stesso e al di là dei difetti avrò delle qualità che mi hanno permesso di vincere questo scudetto che è la cosa più bella che mi potesse capitare“.

Intanto il Napoli cerca un successo di Spalletti, con l’ex tecnico azzurro che dice: “Ce ne sono tanti bravi. Ma De Laurentiis è altrettanto bravo a scegliere allenatori eccellenti. Ad esempio Italiano poteva esere un profilo giusto per il Napoli, perché vuole fare la gara. i viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali che seppur perse significa che hai dato comunque tutto. La finale viene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene“.

Invece per il futuro di Spalletti si parla magari di una Nazionale: “Non conta dove si allena. Si può allenare ad Avane, vicino ad Empoli dove vivo ora, o una Nazionale. Provando lo stesso sapore ed entusiasmo“.