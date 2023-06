Allegri in Arabia? I tifosi dell’Al Hilal si ribellano: “Stai alla Juventus, non ti vogliamo!”

Allegri potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi in Arabia, ma i tifosi locali sembrano fortemente contrari a questa possibilità.

Solo qualche ora fa la notizia secondo cui il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, potrebbe abbandonare Torino e l’Italia per intraprendere una nuova ‘avventura’ esotica e trasferirsi in Arabia Saudita, dove gli è stata fatta un’offerta difficilmente rifiutabile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si stanno intensificando. I contatti sono stati avviati nei giorni scorsi e nelle prossime 24-48 ore Allegri scoprirà quali sono le carte in tavola.

Eppure i tifosi dell’Al Hilal non sembrano affatto soddisfatti tanto che “Allegri Out” è diventato ufficialmente un hashtag in voga non solo tra i tifosi della Juventus, ma un vero e proprio fenomeno che ha superato i confini italiani. Anche in Arabia Saudita, i sostenitori dell’Al Hilal hanno espresso la loro opinione e sembra che l’idea di avere il tecnico livornese non sia gradita. All’annuncio dell’incontro programmato a Montecarlo tra Allegri e gli emissari del campionato di Riad, l’hashtag “i tifosi dell’Al Hilal non vogliono Allegri” è diventato virale.

Un tifoso ha addirittura scritto un commento riportando una frase pronunciata in passato dall’allenatore bianconero, in risposta a chi lo confrontava con Sarri, il quale esprimeva un gioco spettacolare: “Questo allenatore una volta disse: ‘Se cerchi divertimento, vai al circo!!’. Un modo di giocare puramente difensivo, questo non è adatto ad Al-Hilal, nemmeno l’1%”.