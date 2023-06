L’Arabia Saudita chiama Massimiliano Allegri: offerta monstre per il tecnico bianconero

Intensificati i colloqui tra gli emissari di Riad e l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, potrebbe abbandonare Torino e l’Italia per intraprendere una nuova ‘avventura’ esotica. A poggiare gli occhi su di lui le squadre del campionato saudita che si sono fatte ‘prepotentemente’ avanti per l’attuale allenatore della Juventus. Allegri potrebbe dunque decidere di trasferirsi in Arabia Saudita, dove gli è stata fatta un’offerta difficilmente rifiutabile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si stanno intensificando. I contatti sono stati avviati nei giorni scorsi e nelle prossime 24-48 ore Allegri scoprirà quali sono le carte in tavola.

L’incontro, come riferisce la redazione del noto quotidiano, è stato programmato tra oggi e domani nel Principato, dove l’allenatore dei cinque scudetti consecutivi ha una residenza. Si mormora che l’offerta potrebbe essere tre o quattro volte superiore all’attuale stipendio di Allegri, che ammonta a 7 milioni di euro più bonus. Se queste cifre venissero confermate, risulterebbe estremamente difficile immaginare un rifiuto da parte di Allegri, che si unirebbe così a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kanté.