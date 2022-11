Esposito: “Alla Juve pensano di aver risolto tutto. Rischio Serie B concreto”

Paolo Esposito parla della Juventus e avvisa: “Pensano di aver risolto tutto con i cambi societari. Rischio Serie B è concreto“.

L’azzeramento del Cda della Juve ha portato uno scossone fortissimo in Serie A e non solo, basti pensare che anche la Liga ha chiesto ufficialmente che vengano presi provvedimenti contro i bianconeri. Questo fa capire di che portata è la questione. La Procura di Torino ha avanzato accuse contro i dirigenti bianconeri e secondo i maggiori media italiani è stato proprio questo a portare alle dimissioni di Agnelli, Nedved, Cherubini, Arrivabene e tutti gli altri del consiglio di amministrazione. Intanto John Elkann ha parlato di dimissioni necessarie, ma ha provveduto anche a cambiare tutta la dirigenza della Juve con Gianluca Ferrero, commercialista e nuovo dirigente della Juventus.

Ma secondo Paolo Esposito questi cambi in società serviranno a poco. Ecco quanto dice il giornalista: “Il bello è che a Torino , pensano di aver risolto tutti i problemi con il rimescolamento e maquillage dirigenziale. Non credo la pensino così la Procura e la Consob. Credo che a breve ne vedremo delle belle! Specie per la questione stipendi e la scrittura privata con Ronaldo, e le tante intercettazioni telefoniche. Oltre alle accuse di falso in bilancio nei confronti della Fc Juventus, da parte della Procura della Repubblica di Torino. Stanno scherzando con il fuoco! Il rischio della retrocessione in serie B , esiste eccome“.