Elkann: “Agnelli ci ha dato emozioni straordinarie. Dimissioni atto di responsabilità”

John Elkann parla all’indomani delle dimissioni del Cda della Juventus, ringrazia Andrea Agnelli: “Dimissioni atto di responsabilità“.

Il numero uno di Exor parla con una nota ufficiale dopo il terremoto in casa Juve con le dimissioni di tutto il Cda. Si parla addirittura di retrocessione per la Juve, ma al momento del punto di vista sportivo non sembrano esserci conseguenze in vista. I principali media italiani e non sono parlano di dimissioni arrivate dopo l’indagine della Procura di Torino, con falso in bilancio ed altri illeciti.

Anche la Liga spagnolo ha chiesto di prendere provvedimenti contro la Juve.

Juve: le parole di Elkann dopo le dimissioni

Ecco perché l’interno di Elkann è quantomai importante per cercare di riportare il sereno in casa bianconera, o quantomeno di far alleviare la tormenta. Elkann ha detto: “Voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili“.

Mentre sulle dimissioni ha aggiunto: “Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della #Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della società“.

Elkann ha anche confermato Allegri: “Rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della #Juventus, contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo“.