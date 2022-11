Ferrara: “Ma la Juve sarà penalizzata o radiata?”

Le dimissioni del Cda della Juve hanno innescato una serie di reazioni nel mondo del calcio, Liberato Ferrara si chiede se la Juve sarà radiata.

Il Cda della Juve si è dimesso completamente, una decisione che secondo tutti i media nazionali è arrivata anche per l’indagine Prima della Procura di Torino. Non c’è ancora nessuna condanna, ma i media sono sicuri che ci sia qualcosa che non va. Nel recente passato si è parlato di fatture gonfiate, di procuratori pagati anche per assistere i calciatori minorenni, ma al momento la Juventus non ha ricevuto alcuna condanna, così come i suoi dirigenti.

Eppure il Cda si è dimesso, a partire dal presidente Andrea Agnelli che ha scritto anche una lettera ai suoi dipendenti. Ora ci si chiede se accadrà qualcosa anche dal punto di vista sportivo. Così il giornalista Liberato Ferrara si pone questa domanda: “Il CDA della Juve si è dimesso. Ci sarà un motivo, immagino. Ma la Juve pagherà qualcosa? Un’ammenda? Una penalizzazione? La retrocessione? La radiazione? Così per capire“.