Empoli-Napoli 1-0, le pagelle: Cerri decisivo, azzurri inesistenti

Le pagelle di Empoli-Napoli 1-0: male gli azzurri con diversi insufficienti. Il tabellino e i voti dei protagonisti.

Il Napoli sprofonda ancora ad Empoli, perdendo 1-0 e collezionando l’ennesima prestazione incolore. Decisivo il gol di Cerri dopo 4 minuti, prima dell’infortunio che lo ha costretto a uscire. Vediamo le pagelle dell’incontro:

Empoli

Caprile 6: Attento sulle poche occasioni azzurre.

Bereszynski 6.5: Spinge molto sulla fascia.

Walukiewicz 6: Controlla bene Osimhen.

Luperto 6.5: Prova solida dietro.

Gyasi 6.5: Assist delizioso per Cerri.

Grassi 6: Esce acciaccato (37′ st Bastoni sv).

Maleh 6: Tanta corsa e sostanza.

Pezzella 6: Ammonito, fa il suo (37′ st Cacace sv).

Fazzini 6.5: Prezioso (25′ st Zurkowski 6).

Cambiaghi 6: Lotta e si dà da fare (25′ st Cancellieri 6).

Cerri 7: Decisivo, poi infortunio (20′ st Niang 6).

All. Nicola 7: Azzecca la mossa Cerri, tre punti d’oro.

Napoli

Meret 6: Incolpevole sul gol, para il possibile.

Di Lorenzo 5.5: Saltato da Cerri in avvio.

Ostigard 5.5: Poco reattivo in marcatura.

Jesus 5: Giornata no, anche l’ammonizione.

Natan 3: Male, sostituito (1′ st Mazzocchi 6).

Anguissa 5.5: Non filtra come sempre (44′ st Simeone sv).

Lobotka 6: L’unico a provarci con costanza.

Zielinski 5: Appannato e fuori dal gioco.

Politano 6: Ci prova sino alla fine (27′ st Ngonge 5.5).

Osimhen 5: Molto impreciso sotto porta.

Kvaratskhelia 5.5: Una delle poche fiammate (27′ st Raspadori 5.5).

All. Calzona 5: Rosa sfilacciata, servirebbe la scossa.