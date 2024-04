Napoli, Perillo a muso duro: “Indegni dei tifosi, la banda del buco affonda la Champions”

Dure critiche di Antonello Perillo al Napoli dopo Empoli: “Prestazione inaccettabile, errori della difesa colabrodo. Addio Champions, l’Europa diventa un miraggio”.

Il noto giornalista Antonello Perillo non ha risparmiato dure critiche al Napoli dopo l’ennesima prestazione negativa ad Empoli, costata la sconfitta per 1-0 che ha complicato ulteriormente la rincorsa Champions.

“Il Napoli è stato talmente brutto e inconcludente da giocare quasi contro se stesso” attacca Perillo, bollando come “indegna” l’interpretazione offerta dagli uomini di Calzona, ulteriormente aggravata dalla presenza allo stadio dei tifosi e dello stesso presidente De Laurentiis.

La “banda del buco” nel mirino

Nel mirino dell’acceso j’accuse finisce soprattutto la difesa azzurra, definita senza mezzi termini un vero “colabrodo” nelle ultime uscite. Perillo punta il dito in particolare sugli errori di Natan e Di Lorenzo in occasione del gol di Cerri, definiti “la banda del buco” di questa fase di stagione.

“Sono stati sovrastati e saltati con imbarazzante facilità” l’affondo del giornalista, a riprova dell’evidente calo di concentrazione e tenuta atletica di alcuni elementi chiave dello scacchiere difensivo.

“Addio Champions, l’Europa a rischio”

Ma le bordate più dure arrivano sull’analisi delle residue chances europee del Napoli. “L’addio alla Champions è ormai cosa fatta, anche se in pochi potevano crederci ancora” scrive Perillo prima di sentenziare: “Sempre più complicata persino la qualificazione in Europa League”.

Un bilancio impietoso sul crollo verticale della stagione azzurra, suffragato dai dati sullo score attuale in campionato rispetto a quello dell’anno scorso dopo 33 giornate: “31 punti in meno, 19 gol fatti in meno, 18 subiti in più. Tutto incredibilmente vero”.

Insomma un giudizio al vetriolo, che certifica l’inizio di un vero e proprio ridimensionamento delle ambizioni napoletane dopo la magica annata dello scudetto. Con l’incubo di rimanere addirittura fuori dall’Europa che si fa sempre più concreto.