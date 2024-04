Napoli, disastro ad Empoli. Azzurri non perventuti

Il Napoli sprofonda ancora, perdendo 1-0 ad Empoli. La decima sconfitta in campionato allontana gli azzurri dalla Champions. Una stagione ormai da dimenticare.

Il Napoli vive un’altra giornata da incubo in questa maledetta stagione post scudetto. Allo stadio Castellani di Empoli arriva l’ennesima sconfitta, la decima in campionato, che mette seriamente a rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli uomini di Calzona sono stati battuti 1-0 dai toscani, in virtù del gol segnato da Cerri dopo appena 4 minuti di gioco. Un risultato che certifica il disastro azzurro e alimenta le contestazioni dei tifosi presenti al seguito della squadra.

Napoli, un’altra prestazione da dimenticare

Quella di Empoli è l’ennesima prestazione incolore e opaca di un Napoli ormai lontanissimo parente della compagine ammirata nella scorsa trionfale stagione. Poca grinta, idee confuse e tanti errori individuali hanno caratterizzato la prova degli azzurri.

A nulla sono valsi gli ingressi di Mazzocchi, Raspadori, Ngonge e persino la mossa disperata di Simeone nel finale. Il Napoli non è mai riuscito a rendersi pericoloso se non in un’occasione con Kvaratskhelia al 67′, con Caprile abile a sventare.

Tifosi sul piede di guerra

Un tonfo che ha inevitabilmente alimentato la rabbia dei tifosi azzurri, scesi ad Empoli con la speranza di vedere una reazione d’orgoglio da parte della squadra. E invece si è assistito all’ennesima prova negativa, con il rischio concreto di mancare l’obiettivo Champions ormai sempre più concreto.

Le proteste della tifoseria organizzata si erano già manifestate con l’ingresso ritardato al Castellani dopo 15 minuti dall’inizio. Un segnale della tensione crescente attorno all’ambiente partenopeo, con il rischio di vedere l’intera annata compromessa e l’addio di diverse pedine importanti a fine stagione.

Il patrimonio tecnico ed umano accumulato con la vittoria dello scudetto rischia di essere sprecato e disperso in un sol colpo, con la piazza napoletana che chiede già da ora risposte importanti dalla società in vista della prossima stagione.