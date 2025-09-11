Effetto sorpresa, l’assurda mossa di Tudor per l’Inter | Formazione inedita per battere Chivu
Igor Tudor ha in mente un cambiamento all’interno della propria formazione. Una variazione per battere l’Inter di Chivu.
L’allenatore croato della Juventus avrebbe in mente una mossa inattesa per mettere in difficoltà i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu. Una formazione inedita, studiata nei dettagli, che potrebbe spiazzare l’avversario e rompere gli equilibri. La curiosità è tanta a pochi giorni dalla gara.
Tudor ha sempre mostrato coraggio nelle sue scelte tattiche e anche questa stavolta non farà eccezione. Il tecnico sa che per battere l’Inter serve un piano fuori dall’ordinario, lontano dalle soluzioni più prevedibili. Gli interpreti in campo potrebbero essere schierati in ruoli atipici, per confondere i punti di riferimento nerazzurri.
L’Inter ha iniziato la stagione con una marcia tutt’altro che sicura, non riuscendo a confermare la solidità vista negli scorsi avvii di campionato. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Torino, ci si aspettava il bis con l’Udinese. Così non è stato invece e Lautaro Martinez e i compagni, in casa, sono caduti sotto i colpi dell’Udinese (1-2).
La Juventus, invece, ha avuto un avvio sfavillante. Dopo un buon esordio con il Parma, i bianconeri hanno mostrato continuità, riuscendo anche ad avere la meglio sul Genoa in trasferta. Tudor ha lavorato molto sul reparto difensivo, che resta il punto di forza: zero gol subiti in due gare di A.
Si avvicina il Derby d’Italia
La stagione è lunga e piena di insidie e i progetti sembrano sin da subito totalmente differenti. Da una parte abbiamo la Juventus che vuole rilanciarsi in A in seguito ad annate tutt’altro che entusiasmanti, proprio come quella dello scorso anno, che si è chiusa con la qualificazione in Champions solamente all’ultima giornata.
Dall’altro lato invece abbiamo un Inter in fase di ricostruzione. La formazione milanese dopo l’addio di Simone Inzaghi e la finale di Champions persa in malo modo, sta cercando di ripartire da giocatori cardine e anche da nuovi calciatori in grado di dare slancio al progetto di Chivu.
La mossa di Tudor
Igor Tudor, secondo quanto riportato da SportMediaset, starebbe valutando un cambio tattico importante già nella sfida contro l’Inter di sabato 13 settembre. L’allenatore penserebbe di abbandonare il classico 3-4-2-1 per passare a un più dinamico 3-4-1-2, così da dare maggiore incisività alla fase offensiva della squadra.
In questo nuovo assetto, il giovane talento Yildiz verrebbe schierato come trequartista centrale, libero di muoversi alle spalle della coppia d’attacco. Davanti a lui, a guidare il reparto offensivo, ci sarebbero infatti Openda e David, pronti a sfruttare i suoi assist e la sua creatività. Vedremo come agirà il tecnico bianconero.