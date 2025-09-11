11 Settembre 2025

Effetto sorpresa, l’assurda mossa di Tudor per l’Inter | Formazione inedita per battere Chivu

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Tudor

Tudor - fonte lapresse - napolipiu.com

Igor Tudor ha in mente un cambiamento all’interno della propria formazione. Una variazione per battere l’Inter di Chivu.

L’allenatore croato della Juventus avrebbe in mente una mossa inattesa per mettere in difficoltà i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu. Una formazione inedita, studiata nei dettagli, che potrebbe spiazzare l’avversario e rompere gli equilibri. La curiosità è tanta a pochi giorni dalla gara.

Tudor ha sempre mostrato coraggio nelle sue scelte tattiche e  anche questa stavolta non farà eccezione. Il tecnico sa che per battere l’Inter serve un piano fuori dall’ordinario, lontano dalle soluzioni più prevedibili. Gli interpreti in campo potrebbero essere schierati in ruoli atipici, per confondere i punti di riferimento nerazzurri.

L’Inter ha iniziato la stagione con una marcia tutt’altro che sicura, non riuscendo a confermare la solidità vista negli scorsi avvii di campionato. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Torino, ci si aspettava il bis con l’Udinese. Così non è stato invece e Lautaro Martinez e i compagni, in casa, sono caduti sotto i colpi dell’Udinese (1-2).

La Juventus, invece, ha avuto un avvio sfavillante. Dopo un buon esordio con il Parma, i bianconeri hanno mostrato continuità, riuscendo anche ad avere la meglio sul Genoa in trasferta. Tudor ha lavorato molto sul reparto difensivo, che resta il punto di forza: zero gol subiti in due gare di A.

Si avvicina il Derby d’Italia

La stagione è lunga e piena di insidie e i progetti sembrano sin da subito totalmente differenti. Da una parte abbiamo la Juventus che vuole rilanciarsi in A in seguito ad annate tutt’altro che entusiasmanti, proprio come quella dello scorso anno, che si è chiusa con la qualificazione in Champions solamente all’ultima giornata.

Dall’altro lato invece abbiamo un Inter in fase di ricostruzione. La formazione milanese dopo l’addio di Simone Inzaghi e la finale di Champions persa in malo modo, sta cercando di ripartire da giocatori cardine e anche da nuovi calciatori in grado di dare slancio al progetto di Chivu.

tudor-lapresse-napolipiu.com

La mossa di Tudor

Igor Tudor, secondo quanto riportato da SportMediaset, starebbe valutando un cambio tattico importante già nella sfida contro l’Inter di sabato 13 settembre. L’allenatore penserebbe di abbandonare il classico 3-4-2-1 per passare a un più dinamico 3-4-1-2, così da dare maggiore incisività alla fase offensiva della squadra.

In questo nuovo assetto, il giovane talento Yildiz verrebbe schierato come trequartista centrale, libero di muoversi alle spalle della coppia d’attacco. Davanti a lui, a guidare il reparto offensivo, ci sarebbero infatti Openda e David, pronti a sfruttare i suoi assist e la sua creatività. Vedremo come agirà il tecnico bianconero.

Altro

Alcaraz

Ha vinto con l’inganno: Alcaraz nel mirino dell’ATP | Vogliono revocargli il 1° posto

Marco Fanfani 11 Settembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Oh no, è un disastro: Conte impreca, infortunio serissimo | Torna direttamente a gennaio

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Gattuso

Gattuso ha studiato a fondo: ecco il problema della nazionale | Al prossimo giro fa fuori 3 big

Marco Fanfani 10 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

Conte ci pensa davvero: la mossa a sorpresa per battere la Fiorentina | Titolare contro ogni pronostico

Lorenzo Gulotta 10 Settembre 2025
juventus-lapresse-napolipiu.com (7)

La Juventus trema: mega offerta dall’Arabia Saudita per un titolare | Si fa tutto in queste ore

Lorenzo Gulotta 10 Settembre 2025
Guidare

Terrore tra gli autisti napoletani: multe da oltre 8mila € | Controlli a tappeto delle autorità

Marco Fanfani 10 Settembre 2025

Ultimissime

Tudor

Effetto sorpresa, l’assurda mossa di Tudor per l’Inter | Formazione inedita per battere Chivu

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Alcaraz

Ha vinto con l’inganno: Alcaraz nel mirino dell’ATP | Vogliono revocargli il 1° posto

Marco Fanfani 11 Settembre 2025
albiol-lapresse-napolipiu.com

Una riunione che sa di Napoli: non solo Raul Albiol | Il Pisa prende un altro grande ex azzurro

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Oh no, è un disastro: Conte impreca, infortunio serissimo | Torna direttamente a gennaio

Lorenzo Gulotta 11 Settembre 2025
De Bruyne

Repubblica: “Napoli, la sosta sorride a Conte: 7 gol dalle Nazionali e gruppo al completo”

redazione 11 Settembre 2025