ULTIM’ORA NAPOLI: nuovo ko per il match del Franchi | Rischia addirittura la convocazione
Nel corso del prossimo match tra Napoli e Fiorentina il calciatore non potrà scendere sul terreno di gioco. Ennesimo ko.
Il Napoli si presenta alla nuova stagione con il tricolore cucito sul petto. Lo scorso maggio ha conquistato lo scudetto battendo il Cagliari in un Maradona in festa, con la spettacolare rovesciata di McTominay e il sigillo di Lukaku che hanno regalato un titolo atteso. Ora la missione è confermarsi ai vertici, in Italia e in Europa.
Con Antonio Conte in panchina, i partenopei hanno rilanciato le proprie ambizioni. La rosa è profonda e ricca di esperienza, pronta ad affrontare un’annata che si preannuncia intensa tra campionato e Champions League. L’obiettivo non è solo difendere il titolo, ma dimostrare continuità e mentalità vincente.
Sin qui le aspettative sono state rispettate: due gare e due vittorie. Il prossimo impegno sarà già un banco di prova significativo: sabato 13 settembre la squadra volerà a Firenze per affrontare la Fiorentina al Franchi. Una sfida che promette scintille. Conte dovrà fare i conti con qualche acciacco.
Subito dopo, il calendario propone un turno casalingo contro il Pisa, in programma lunedì 22 settembre. Un match che, almeno sulla carta, sembra più abbordabile, ma che non può essere preso sottogamba soprattutto in questo momento che l’infermeria si sta sempre più riempiendo.
I prossimi impegni
E non ci sarà tempo per rifiatare, perché a fine mese arriveranno sfide di altissimo livello. Prima la trasferta a San Siro contro il Milan, senza dimenticare il debutto in Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Due appuntamenti che diranno molto sulla reale forza di questo Napoli.
Nel frattempo, però, bisogna concentrarsi sul prossimo match con la Fiorentina e non arrivano buone notizie dal fronte infortuni. La partita rischia di non vedere scendere in campo interpreti importanti.
Chi mancherà
Se in casa Napoli non sarà presente l’infortunato Romelu Lukaku, in casa Fiorentina non si scherza. I Viola infatti, hanno perso una pedina fondamentale nello scacchiere costruito nel corso di questa estate da Stefano Pioli. Una tegola del tutto inaspettata che ha dunque complicato i piani.
Secondo quanto riportato da around_napoli, Albert Gudmundsson è in forte dubbio per la sfida contro il Napoli: gli esami clinici hanno infatti rilevato una sollecitazione al legamento peroneo-astragalico anteriore. La Fiorentina ha comunicato che le condizioni dell’islandese saranno valutate giorno per giorno.