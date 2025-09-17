17 Settembre 2025

È finita, SIAMO FALLITI: tragedia in Italia | Una storica società sparisce per sempre

Lorenzo Gulotta 17 Settembre 2025
Pallone Serie A

Pallone Serie A - fonte lapresse - napolipiu.com

Il mondo del calcio è sconvolto da una notizia dell’ultim’ora. Un club storico è fallito nonostante l’inizio del campionato.

Il mondo dello sport italiano vive un’altra pagina drammatica. Una storica società, protagonista per anni sui campi e simbolo di identità collettiva, si trova ora di fronte a un epilogo che nessuno avrebbe voluto leggere. La decisione giunta dai tribunali segna una frattura insanabile tra passato e presente.

L’iter giudiziario è stato lungo e complesso, caratterizzato da discussioni serrate e continui rinvii. Gli avvocati hanno tentato in ogni modo di presentare soluzioni alternative, chiedendo proroghe e invocando piani di ristrutturazione. Tuttavia, la realtà dei conti e l’assenza di garanzie sufficienti hanno reso inevitabile la conclusione a cui i magistrati sono giunti.

Collaboratori, atleti, famiglie e tifosi ora si ritrovano a vivere l’incertezza più assoluta, in attesa di capire quale sarà il futuro di una tradizione che sembrava eterna. Immaginare un futuro roseo in questo momento è tutt’altro che semplice.

La Procura aveva già da tempo manifestato preoccupazione per la tenuta economica del club, parlando apertamente di insolvenza. Al contrario, la dirigenza aveva ribadito la volontà di continuare, sottolineando come esistessero margini per una possibile ripresa. Lo scontro tra le parti si è però concluso nel modo peggiore.

Un duro colpo per il campionato

Il colpo è durissimo anche per il campionato. L’assenza di un club storico rischia di alterare equilibri sportivi, calendari e perfino la regolarità delle competizioni. Le istituzioni calcistiche, dal canto loro, si trovano ora davanti a una sfida complessa: garantire che lo spirito del torneo resti intatto.

A rendere tutto più amaro è la tempistica: la squadra aveva iniziato la stagione con risultati incoraggianti, alimentando entusiasmo e nuova fiducia. Sul campo, infatti, sembrava possibile cancellare le ferite di un’estate travagliata, segnata da penalizzazioni e retrocessioni. Ma la giustizia sportiva, stavolta, non ha avuto alcun ruolo: è stata quella civile a spegnere le luci.

Pallone Serie A
Pallone Serie A – fonte lapresse – napolipiu.com

Il club

Stiamo parlando del Messina come riportato da seried24.com. Il club giallorosso, tra i più rappresentativi del Sud, vede la propria tradizione interrotta in modo traumatico. Dopo anni di sacrifici, promozioni e cadute, la parola “fallimento” entra ufficialmente nella sua cronaca e non è nuova da quelle parti.

Il calcio a Messina sta diventando sempre più un miraggio. Se nemmeno vent’anni fa il club si trovava a lottare in Serie A, ora rischia di scomparire del tutto.

