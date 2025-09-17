Alla fine la Juve ha ceduto: rinnovo del contratto alle cifre chieste dal calciatore | Tudor decisivo nella scelta
Scelta importante del club piemontese: la Juventus ha deciso rinnovare il contratto a un pilastro della formazione.
Alla fine la Juventus ha ceduto, accettando le condizioni richieste dal calciatore e trovando un accordo che sembrava difficile solo poche settimane fa. La trattativa si è sbloccata grazie alla mediazione della dirigenza, che ha deciso di puntare sul rinnovo del giocatore in questione.
Determinante è stato l’intervento di Igor Tudor, che ha insistito con la società sulla necessità di non perdere un elemento fondamentale per il suo progetto tecnico. Il tecnico croato ha dimostrato fin da subito di voler dare continuità e responsabilità ai profili più importanti della rosa. Il rinnovo, quindi, non è soltanto un fatto economico ma anche una scelta strategica.
Dal punto di vista economico, l’accordo raggiunto rappresenta una svolta. Le cifre sono di alto livello, in linea con quelle dei top player della Serie A e testimoniano la volontà della società di tornare a essere competitiva anche fuori dal campo. La Juventus, insomma, manda un segnale forte alle rivali.
L’avvio di stagione ha già messo in evidenza alcuni aspetti positivi della nuova gestione. Tudor ha portato entusiasmo e intensità, con un’idea di calcio propositivo che ha ridato convinzione all’ambiente. La squadra, pur mostrando ancora margini di crescita, ha iniziato con compattezza e concretezza: la partita vinta contro l’Inter è un esempio.
Il lavoro di Tudor
Tudor stesso ha sottolineato come ci sia ancora molto da lavorare sulla continuità e sulla concentrazione, elementi decisivi se si vuole tornare a competere ai massimi livelli. Al momento la Juve si trova ai vertici del campionato di Serie A ma ci troviamo solamente all’inizio della nuova annata.
Il rinnovo del contratto, dunque, si è inserito in un contesto di rinnovamento tecnico e mentale. La dirigenza ha scelto di assecondare le richieste economiche pur di garantire stabilità a un gruppo che deve crescere insieme al suo allenatore.
Il rinnovo
Secondo quanto riportato da La Stampa, Kenan Yildiz, ormai considerato un pilastro del futuro della Juventus, è vicino a un rinnovo fino al 2030 con stipendio da top player. Parliamo di oltre 6 milioni netti più bonus. Un segnale chiaro della volontà del club di blindarlo, mentre sul mercato la valutazione vola: per strapparlo ai bianconeri serviranno ben più di 100 milioni.
Chelsea e Arsenal hanno già provato in estate, il Real Madrid osserva da vicino, ma per ora non c’è margine di trattativa. La priorità resta il campo e soprattutto la Champions League, che la Juve ritrova a Dortmund.