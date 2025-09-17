La Lega non perdona: lunga squalifica per Rafael Leao | Ecco che cosa ha combinato
Pugno di ferro della Lega che ha deciso di prendere una strada netta: squalifica per il giocatore del Milan Rafael Leao.
La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la Lega Serie A ha deciso di infliggere una lunga squalifica a Rafael Leao. Il talento portoghese del Milan, protagonista assoluto delle ultime stagioni, dovrà ora fermarsi per diverse giornate. Una decisione che scuote l’ambiente rossonero.
Il provvedimento nasce da un episodio controverso che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Il Giudice Sportivo ha deciso di intervenire con fermezza proprio per evitare che situazioni simili si ripetano. Una notizia che di certo non ha rallegrato l’umore del mister Massimiliano Allegri.
Un’accusa pesante che non lascia spazio a interpretazioni. La Lega, richiamandosi ai regolamenti, ha stabilito una sanzione esemplare, convinta che certi atteggiamenti non possano trovare tolleranza. L’organo avrebbe quindi deciso di allontanarlo dal rettangolo di gioco per diverse giornate.
Il Milan ovviamente non è felice a causa di questa sgradevole situazione. Bisognerà capire come agirà la società e se valuterà di presentare ricorso, nella speranza di ottenere almeno una riduzione della squalifica. Resta però la consapevolezza che perdere il proprio uomo simbolo in un momento così delicato pesa come un macigno.
La macchia
Per Leao si tratta di una macchia in un percorso finora brillante. L’attaccante portoghese, amatissimo dai tifosi, dovrà ora fare i conti con giorni di stop forzato e con le inevitabili polemiche che hanno già iniziato a circolare. Una pausa che rischia di spezzare il ritmo di un giocatore in crescita costante.
La lunga squalifica, infine, apre interrogativi anche sul futuro immediato del Milan. Allegri sarà costretto a rivedere il proprio modulo. O meglio, il mister toscano dovrà valutare e scegliere le alternative da schierare al posto del portoghese.
Cosa è accaduto
Secondo quanto riportato da controcalciotv, Rafael Leão ha reagito sui social al post di AC MilanFR, che criticava l’arbitraggio della partita Milan-Bologna. Il tweet contestava la decisione del direttore di gara di annullare un rigore dopo aver consultato il VAR, parlando di due presunte infrazioni non sanzionate.
Il portoghese ha scelto di repostare il messaggio, mostrando il proprio disappunto e allineandosi alla posizione dei tifosi critici. Vedremo se verranno presi dei provvedimenti nei suoi riguardi.