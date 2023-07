Dybala fu vicino al Napoli: ecco cosa fece saltare tutto

Nella scorsa estate l’attuale attaccante della Roma, Paulo Dybala, era stato accostato al Napoli che però non lo prese.

Ricordate quando il Napoli fu vicino ad acquistare l’attuale attaccante della Roma, Paulo Dybala? L’ex giocatore della Juventus si è confermato come un grande talento, costellato la scorsa stagione da ben 25 presenze in campionato con la maglia giallorossa e ben 12 reti. Peccato però i molteplici infortuni che ne hanno influenzato andamento, costanza e prestazioni.

Il Napoli, la scorsa estate, ha preso in considerazione l’idea di acquistare Dybala per rafforzare il proprio reparto offensivo, ma alla fine ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi. Nonostante le smentite dell’ex Direttore Sportivo del club, Cristiano Giuntoli, e del presidente Aurelio De Laurentiis, sono stati effettuati dei sondaggi per valutare l’interesse nei confronti del campione argentino.

Peccato per la cifra ritenuta alquanto ‘sconsiderata’ dal club azzurro: Paulo Dybala infatti aveva richiesto un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro all’anno per giocare a Napoli. Numeri troppo elevati, soprattutto dopo che Aurelio De Laurentiis aveva deciso di adottare una politica di contenimento progressivo dei salari già da dodici mesi, una direzione opposta a quanto voluto da Dybala. L’ingaggio richiesto dall’attaccante sarebbe stato sproporzionato rispetto alla politica retributiva del club azzurro. A sfiorare il tetto ingaggi, al momento, potrebbe essere solo Victor Osimhen qualora decidesse di rimanere.